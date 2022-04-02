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Прокуратура начала проверку после падения дерева на девочку в Москве

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Столичная прокуратура начала проверку после того, как во дворе жилого дома в Москве на одиннадцатилетнюю девочку упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь», — уточнили в прокуратуре.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на востоке города. В настоящее время ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

2 апреля в столице наблюдается снегопад. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков уточнил, что непогода вызвана циклоном «Катарина». Согласно его прогнозу, снег продолжит идти всю ночь и утро следующего дня. Всего выпадет от 12 до 20 мм осадков, местами дойдет до 25 мм.

В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра на 32-летнюю женщину упал дорожный знак.

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