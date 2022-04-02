Зритель погиб в Театре Российской Армии

В Театре Российской Армии в Москве два зрителя упали с балкона во время спектакля, сообщается в Telegram-канале 112.

Уточняется, что один из зрителей потерял равновесие и выпал с балкона на 37-летнюю Иданию Л. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Один из упавших скончался на месте.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова. В настоящее время проверяется версия о том, что зритель потерял равновесие из-за плохого самочувствия.

В прошлом году в Большом театре во время показа оперы «Садко» погиб артист Евгений Кулеша. На глазах у зрителей на него рухнули декорации. Артист скончался до приезда врачей.

Заведующую мимическим ансамблем Большого театра Екатерину Миронову обвинили в гибели ее подчиненного. Адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин заявил, что она «виновна в том, что он был пьян».

После случившегося Фонд социального страхования России обязался выплатить миллион рублей матери Кулеши, она также получила компенсацию в 1,5 млн руб. от фонда Большого театра.