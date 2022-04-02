Стали известны подробности гибели зрителя в Театре Российской Армии

Стали известны подробности смертельного падения зрителя в московском Театре Российской Армии, сообщает Telegram-канал 112.

Трагедия произошла на концерте Сергея Трофимова. В конце выступления зрителей пригласили на сцену и мужчина, который сидел на балконе, начал спускаться к сцене, но оступился и при падении схватился за другую зрительницу Иданию Лисовскую. Она не смогла удержать мужчину и тоже упала.

Мужчина скончался, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге в Театр на Васильевском в Санкт-Петербурге. Руководитель театра Владимир Словохотов рассказал, что в связи с произошедшим в ближайшее время зрители не смогут увидеть постановку «Как Зоя гусей кормила» с Малягиной в главной роли.