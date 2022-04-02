Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Стали известны подробности гибели зрителя в Театре Российской Армии

Слушать
Остановить

Стали известны подробности смертельного падения зрителя в московском Театре Российской Армии, сообщает Telegram-канал 112.

Трагедия произошла на концерте Сергея Трофимова. В конце выступления зрителей пригласили на сцену и мужчина, который сидел на балконе, начал спускаться к сцене, но оступился и при падении схватился за другую зрительницу Иданию Лисовскую. Она не смогла удержать мужчину и тоже упала.

Мужчина скончался, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге в Театр на Васильевском в Санкт-Петербурге. Руководитель театра Владимир Словохотов рассказал, что в связи с произошедшим в ближайшее время зрители не смогут увидеть постановку «Как Зоя гусей кормила» с Малягиной в главной роли.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+