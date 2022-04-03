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Более 700 животных сгорели из-за пожара на частной ферме в Хакасии

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На частной животноводческой ферме в Хакасии произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар произошел вечером 2 апреля на ферме в населенном пункте Катанов. При возгорании сгорели более 700 животных, люди не пострадали.

Он добавил, что загорелись три одноэтажных деревянных строения, удалось локализовать на площади 1900 квадратных метров.

Ранее произошел пожар на складе автозапчастей в Красноярске. Обрушилась крыша одного из горящих зданий. В результате трое пожарных, отправившихся на поиски одного из сотрудников, погибли. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Также владелица дома, сгоревшего во время крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края, Елена в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что верховой огонь распространялся «как лавина». По ее словам, местные жители не успели вынести вещи из своих домов, сгорели даже домашние животные.

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