Правительство Чада запретило молодым девушкам покидать страну

Правительство Республики Чад запретило молодым жительницам страны покидать родину без разрешения родителей. Об этом сообщает Business Ghana.

Власти страны объяснили свое решение тем, что большое количество молодых жительниц Чада, покидающих страну, часто финансово или сексуально эксплуатируют, а также они могут попасть в рабство.

При этом, возраст, когда девушки получают право на выезд за рубеж или порядок предоставления разрешения остаются неизвестными.

Правозащитная организация Женская правовая лига Чада раскритиковала решение властей, назвав его дискриминационным. Правозащитники сообщили, что молодые мужчины тоже нередко попадают в рабство после выезда за рубеж, однако, ограничения, введенные властями, их не коснулись.

Ранее в Судане впервые за 10 лет женщине за измену мужу вынесли смертный приговор.