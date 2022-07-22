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Вильфанд сообщил о засухе в нескольких регионах России

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил что за май и часть июля выявили дефицит осадков во Владимирской и Ростовской областях, в Бурятии, в Кабардино-Балкарии, в Чечне и на Камчатке, в результате наблюдается засуха. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть регионы, где осадков не хватает. Наблюдается засушливость. В Ростовской области за первые две декады июля выпало всего лишь 18% от месячной нормы осадков. В мае и июне их тоже было меньше нормы», — пояснил руководитель метеоцентра.

В ряде районов страны можно наблюдать почвенную засуху, добавил Вильфанд.

«Камчатка тоже с этим столкнулась. Там за май и июнь выпало 67%, а в июле — 20%», — уточнил он.

Ранее стало известно, что юг России в ближайшие дни ожидают дожди, грозы и сильный ветер. В некоторых городах возможен град, в Краснодарском крае вероятны смерчи над морем 22 и 23 июля.

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