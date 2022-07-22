В Башкирии в ДТП с лосем погиб пенсионер из Оренбургской области

В Башкирии произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщает главный автоинспектор по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью на 30 километре трассы «Уфа-Оренбург». За рулем автомобиля «Datsun on-DO» находился 29-летний житель Оренбургской области. В какой-то момент лось перепрыгнул через дорожное ограждение, выбежал на проезжую часть и столкнулся со встречной машиной. В результате случившегося 66-летний пассажир авто скончался на места, водитель был госпитализирован.

В настоящий момент правоохранительные органы начали проверку происшествия.

«Самая большая проблема в том, что лоси обладают непредсказуемым характером. С виду спокойный житель лесов способен мгновенно броситься прямо под колеса грузовика даже с обочины или наоборот, будет несколько минут смотреть на огни приближающихся фар, не осознавая опасности. Поэтому, увидев лося, лучше сбавить скорость до минимума и проезжать мимо при 40 км/ч», — предостерег водителей Севастьянов.

Ранее сообщалось, что в Тверской области мужчина превысил скорость и сбил лося.