Метеоролог рассказал о погоде в центральной России в выходные

С приближением отрога высокого давления с запада в центральной России станет теплее, осадки прекратятся, однако, жары, как в в Западной Европе, ожидать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, уже 22 июля стартует антициклонный режим погоды. Температура воздуха в этот день прогреется до +25-27°C. В субботу, 23 июля, ожидается +27-29°C. 24 июля столбики термометра поднимутся до +28-30°C.

«Несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет. Будет хорошая летняя погода», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что июль в Московском регионе мог показаться слишком дождливым, однако выпало 40% от месячной нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию в ближайшие дни ожидают дожди, грозы и сильный ветер.