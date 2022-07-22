В результате пожара в ТЦ Улан-Удэ эвакуировались 172 человека

В одном из торговых центров Улан-Удэ произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС Бурятии в своем Telegram-канале.

Сообщение о пожаре в здании на улице Барнаульская поступило в экстренные службы 22 июля 2022 года в 11 часов 50 минут. До приезда пожарных из торгового центра эвакуировались 172 человека.

По данным ведомства, возгорание началось в вентиляционной шахте. В настоящий момент 20 человек личного состава и 6 единиц техники занимаются проливкой шахты и ликвидацией последствий пожара. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что россиянке дали условный срок после того, как трое ее внуков погибли при пожаре.