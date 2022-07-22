В Озерске бешеный еж покусал ребенка и взрослого

В Челябинской области еж укусил ребенка и взрослого. Об этом сообщает портал Доступ.

Инцидент произошел в Озерске. Местные жители обнаружили на своем дачном участке лесного ежа и решили поиграть с ним. В какой-то момент животное укусило хозяина дачи и его ребенка.

После этого пострадавшие обратились в медицинское учреждение. В результате анализа было установлено, что найденный еж инфицирован бешенством.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что попытка потрогать ежа может грозить бешенством и геморрагической лихорадкой.