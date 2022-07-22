В Северо-Курильске ввели режим ЧС из-за подтопления части города

Режим ЧС в пятницу, 22 июля, объявили в Северо-Курильске, где из-за выхода реки Кузьминки из берегов подтопило часть города. Об этом сообщается в Telegram-канале властей Сахалинской области.

«Режим ЧС введен в Северо-Курильске», — уточняется в публикации регионального правительства.

Согласно сведениям пресс-службы регионального главка МЧС России, в результате разлива в Северо-Курильске подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов.

Также из-за природной стихии причинен ущерб трем хозяйственным постройкам, пяти гаражам и помещению здания местной метеостанции.

Данные о пострадавших в настоящий момент не приводятся.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ряду районов Симферополя угрожает подтопление. Чиновник также обратился к жителям, которые находятся в зоне потенциального подтопления. Он попросил их убрать личный транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место.