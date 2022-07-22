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В Приморье избивших женщину подростков подвесили за ноги и руки и вывезли на буй в море

В сети распространилось видео, на котором приморский школьник избивает женщину в ее квартире. Спустя некоторое время местные жители самостоятельно «наказали» подростков, издевавшихся над россиянкой. Ролики с самосудом были опубликованы в Telegram-канале Дунай наш.

Инцидент произошел в поселке Дунай. По данным источника, на женщину напали двое несовершеннолетних: один юноша избивал ее и требовал отдать банковскую карту, а второй снимал все происходящее на видео.

После того, как видео с издевательствами попало в сеть, местные жители решили самостоятельно наказать школьников. На первом ролике неизвестный мужчина вывозит на катере снимавшего избиение мальчика в море и оставляет его на буе. На другом видео, предположительно, тот же мужчина избивает подвешенного за руки и ноги издевавшегося над женщиной подростка.

В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что правоохранители начали проверку опубликованных видеозаписей.

«Полицейские изучают видеозапись, размещенную в одной из социальных сетей, на кадрах которой изображены несовершеннолетние, которым, предположительно, местные жители причинили телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлены личности 16-летних подростков, запечатленных на видеозаписи. С ними и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Также в настоящее время устанавливаются личности авторов видеозаписи и обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Приморье арестовали подростка, который вместе с ровесниками избил 13-летнюю девочку.

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