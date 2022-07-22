Запорожская и Херсонская области получат комбайны из РФ для уборки зерна

Запорожская область получила первые зерноуборочные комбайны от Минсельхоза РФ.

«Сегодня министерство сельского хозяйства РФ передало военно-гражданской администрации Запорожской области шесть зерноуборочных комбайнов, укомплектованных на предприятиях Джанкоя и Армянска. А всего для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники», — рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что ситуация с уборкой урожая в регионах сложная, потому что часть машин была разобрана или вывезена за пределы областей.

Уборка нового урожая зерновых стартовала в начале июля. При этом, по данным местных властей, ВСУ предпринимают попытки поджога полей пшеницы на линии соприкосновения.