Путин поручил подготовить механизмы распространения товаров из сел и малых городов

Президент России Владимир Путин 22 июля поручил правительству совместно с руководителями субъектов и при участии «Почты России» подготовить предложения по созданию системы, которая помогла бы распространить и реализовать на территории всей территории Российской Федерации товары граждан и предпринимателей, проживающих в малых городах, отдаленных населенных пунктах и сельской местности. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил задействовать в этом механизме современные форматы торговли, в том числе с использованием инструментов, распространяющих информации о товарах (услугах), а также отделений и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

Также предлагается включить мероприятия по созданию такой системы в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее Путин призвал государственные органы «не мешать бизнесу».