Муж бросил жену после того, как она родила ему пятую пару близнецов

В Уганде мужчина бросил жену после того, как она родила ему пятую пару близнецов, пишет Oddity Central. По словам супруга, он больше не может заботится о ней и детях.

После того, как Налонго Глория родила близнецов, муж собрал все свои вещи и ушел из дома. С тех пор африканка ничего о нем не слышала и воспитывает детей одна. Тем не менее, мать ни о чем не жалеет и говорит, что вера в Бога помогает ей справится с трудностями.

«Несмотря на все проблемы, я никогда не брошу своих детей», — заявила женщина.

Глория добавила, что старшая пара близнецов уже живет отдельно и старается ей чем-то помогать. К сожалению, один из детей женщины погиб при трагических обстоятельствах. Кроме того, Налонго пытается найти для семьи новое жилье, так как хозяин дома, в котором живет Глория, попросил ее выселиться.

Ранее в Китае мать оставила семимесячного ребенка у мусорного бака после ссоры с мужем.