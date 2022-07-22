Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета разработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

В связи с этим необходимо предусмотреть меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов семей и в иных областях, затрагивающих их интересы.

Срок выполнения поручения — 15 сентября. Комплекс мер будет представлен на заседании Государственного совета РФ.

Ранее главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил о необходимости формирования у россиян желания иметь детей.