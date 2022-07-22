В Катаре расследуют факты отстрела собак в преддверии ЧМ

В Катаре началось расследование отстрела 29 собак местными жителями в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в стране в конце 2022 года. Об этом сообщает The Guardian.

Мотив убийства остается неизвестным, но зоозащитники заявили, что собаки уже давно являются объектом бесчеловечного обращения в стране, где некоторые жители полагают, что это — «нечистые животные» по канонам ислама.

По словам одного из активистов, стрелявшие сказали охранникам, что собака укусила сына одного из мужчин. Тем не менее, он уточнил территория огорожена высокими заборами, и ни один ребенок не может войти, чтобы поиграть рядом с собаками.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России участвовать в нем не будет.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу в Катаре будет запрещена продажа алкогольных напитков.