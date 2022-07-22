СК в Новосибирске возбудил уголовное дело в отношении депутата Пироговой

Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело на депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей СК по региону.

Причиной, по данным агентства, послужили негативные публикации о погибших российских солдатах со стороны депутата.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — уточнила собеседница.

В ходе следствия обнаружилось, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из соцсетей «разместила под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил (ВС) России».

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