ФСБ задержала в Крыму жителя Петербурга, планировавшего совершать диверсии против ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины и совершить диверсии против против российской армии и мирного населения. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, передает «Крыминформ».

Отмечается, что речь идет о 35-летнем мужчине.

Известно, что подозреваемый прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке, а также уволился с работы.

Кроме того, мужчина поддерживал связь с украинскими войсками.

В отношении петербуржца заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 208 (покушение на участие в незаконном вооружённом формировании) УК России.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа ФСБ задержали жителя Крыма, который призывал в социальных сетях к убийству по национальному признаку.

Также сообщалось о задержании в Ростовской области жителя Луганской народной республики, которого завербовала Служба безопасности Украины. Подозреваемый является гражданином Украины, и в период с 2017 по 2018 год он принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе.