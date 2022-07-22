В Тюмени неизвестные мужчины пытались заманить 11-летнего мальчика в машину

В Тюмени 11-летний мальчик пожаловался прохожим на то, что его зазывают в машину неизвестные мужчины. Об этом сообщает группа «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 21 июля 2022 года в микрорайоне «МЖК».

«Сегодня около 12 часов дня ребенок 11 лет гулял на детской площадке. Подъехали на машине двое мужчин славянской внешности и зазывали ребенка подойти ближе. На контакт мальчик не пошел, стал уходить от них. Они преследовали его на машине», — указал в посте анонимный пользователь.

Ребенок после случившегося находился в истерике. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ищут мужчину, который пытался увести с собой трех подростков, обещая им сладости.