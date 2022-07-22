Песков переадресовал в Минюст вопрос о возможном закрытии израильского агентства «Сохнут»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал журналистов обратиться в Министерство юстиции РФ относительно того, почему ведомство обратилось в суд с требованием закрыть автономную некоммерческую организацию «Еврейское Агентство «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации людей в Израиль.

«Нет, это не связано с «утечкой мозгов», это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст, который предпринял это решение», — сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».

Позднее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что было принято решение направить в Российскую Федерацию израильскую правительственную делегацию, в которую войдут представители сразу нескольких министерств, в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России агентства «Сохнут».

«Сохнут» — международная еврейская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и связями с диаспорой.