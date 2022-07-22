Сотрудника пиццерии сравнили с Человеком-пауком из-за его реакции

Сотрудник пиццерии показал свою реакцию и удивил пользователей соцсетей, пишет LADBible. Мужчина так ловко поймал упавшую коробку с пиццей, что люди сравнили его с Человеком-пауком.

Работника пиццерии сняли камеры видеонаблюдения. Мужчина, собирая заказы, соорудил из коробок пиццы башню, которую держал в руке. В какой-то момент он не смог сохранить баланс, и верхняя упаковка свалилась и полетела вниз.

Впрочем, неприятной ситуации не произошло — сотрудник заведения мгновенно ее поймал, показав чудеса реакции.

Сам мужчина тоже не поверил в случившееся и убедился, не вылетает ли у него паутина из рук. После того, как ролик был опубликован в соцсетях, комментаторы сравнили героя видео с Человеком-пауком.

«Человек-паук в реальном мире», — написали люди.

Ранее соцсети удивило идеально прямоугольное облако, появившееся в небе над США.