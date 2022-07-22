Житель Перми поджег чужой автомобиль, чтобы проверить, насколько оперативно работает МЧС

В Перми местный житель поджег иномарку, чтобы проверить, насколько оперативно приедут на место возгорания сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Горящий автомобиль заметили сотрудники ДПС во время патрулирования улиц, они же вызвали на место пожарных. Также правоохранители заметили странного мужчину, который сидел на обочине и наблюдал, как горит чужой автомобиль. В его руках была канистра со странной жидкостью — мужчину задержали до выяснения всех обстоятельств.

«Вину задержанный отрицать не стал и рассказал о мотивах своего деяния. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил поджечь чужой автомобиль, чтобы проверить, насколько оперативно работают сотрудники МЧС. Мужчина слил из своей машины бензин и ночью отправился с канистрой по городу в поисках подходящего транспортного средства. Его внимание привлекла иномарка, которую он тут же облил горючей жидкостью и поджег», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение или уничтожение имущества, совершенные путем поджога». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ущерб, причиненный иномарке от пожара, составил 1 млн руб.

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