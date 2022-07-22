Устроившему на территории монастыря в Серпухове взрыв запросили 14 лет колонии

Гособвинитель запросила 18-летнему Владиславу Струженкову, который устроил взрыв в монастыре Серпухова, 14 лет колонии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Также прокурор потребовала назначить подсудимому штраф в размере 210 тыс. руб. Отмечается, что мотив преступления следствию узнать так и не удалось.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков пришел в гимназию на территории Введенского женского монастыря с самодельным взрывным устройством, которое в итоге взорвалось у входа в учебное заведение. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Сам Струженков получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги. Полтора месяца после взрыва он провел в больнице, вопрос о его заключении под стражу встал после выписки. Молодому человеку было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.