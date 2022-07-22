Сервисы доставки еды опубликовали принципы этичного взаимодействия с курьерами

Яндекс, «Кухня на районе», Broniboy, Chibbis и «Рестомания» создали единые правила честного сотрудничества с курьерами. Они опубликованы в открытом доступе на странице, где любая компания может подать заявку и присоединиться к поддержке курьеров.

«Доставка еды и товаров — это молодой и развивающийся рынок. Сервисы постоянно придумывают, как сделать доставку еще проще, удобнее, безопаснее для курьеров и людей вокруг. Например, Яндекс Еда и Лавка уже несколько лет страхуют курьеров на каждой доставке, а в прошлом году в Еде появился механизм рассмотрения спорных ситуаций с участием опытных курьеров. Мы объединились с коллегами, чтобы создать рыночный стандарт этичного взаимодействия с курьерами. Он поможет любому сервису понять, как далеко он продвинулся в своих программах для курьеров, а доставщикам — выбрать онлайн-платформу для сотрудничества», — рассказал операционный директор Яндекс Еды Максим Ивенин.

Список принципов этичного взаимодействия с курьерами содержит 5 основных пунктов. В частности, компании договорились полностью информировать курьеров об изменениях в условиях сотрудничества, помогать им в спорных ситуациях, заниматься велобезопасностью, инвестировать в зоны отдыха и разрабатывать социальные и образовательные программы.

«Прозрачность в работе с курьерами — главный приоритет для нас, поэтому мы приняли активное участие в разработке этого проекта. Уверен, что наша совместная инициатива положительно повлияет на работу всех курьеров в стране. Надеюсь, что как можно больше компаний начнут руководствоваться нашими общими принципами и эти правила станут стандартом для всей сферы доставки в России», — отметил CEO Broniboy Иван Труфанов.

Также генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин рассказал, почему компания присоединилась к проекту.

«Кухня на районе присоединилась к проекту, потому что курьер — это лицо нашего сервиса. Все принципы из списка для нас базовые. Мы создаем комфортные условия для курьеров и всегда прислушиваемся к их мнению, заботимся о том, чтобы каждый мог выполнять свою работу с минимальными рисками — служба поддержки всегда на связи с партнерами. Разрабатываем и постоянно улучшаем форму, чтобы курьеры выглядели стильно и им при этом было удобно, обеспечиваем химчистку раз в неделю, так что им не приходится стирать одежду самостоятельно. Перерывы и дружеская атмосфера тоже важные пункты, поэтому на каждой кухне есть зоны отдыха, где можно пообщаться с другими доставщиками. Нам важно, чтобы курьеры ощущали себя полноценной частью команды», — рассказал он.

Основные принципы перечислены на сайте.