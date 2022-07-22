Гражданина Узбекистана задержали за попытку изнасиловать девушку в одном из парков Москвы

В Москве задержали 29-летнего мигранта по подозрению в попытке изнасилования девушки, которая бегала в парке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 июля 2022 года в одном из столичных парков. Москвичка возвращалась домой после пробежки, когда к ней подошел гражданин Узбекистана и предложил познакомиться. Девушка отказалась и мужчина повалил ее на землю, а затем попытался изнасиловать.

Однако жертве удалось отбиться от насильника и сбежать. Она обратилась с заявлением к сотрудникам правоохранительных органов, которые задержали мужчину — он находился на территории России незаконно. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Приморья солгала об изнасиловании из-за скуки.