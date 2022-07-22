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Омич, угрожавший своей матери ножом, убил прохожего и погиб под колесами поезда

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Depositphotos

В Омске правоохранители выяснили, что местный житель накануне самоубийства угрожал своей матери и убил прохожего. Об этом в интервью рассказал руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по региону Юрий Макарьев.

По данным ведомства, 4 июля 2022 года рядом с железной дорогой в Ленинском округе было обнаружено тело убитого 54-летнего мужчины. В тот же день на железнодорожных путях также было найдено тело погибшего под колесами поезда 45-летнего мужчины.

Изначально следователи не связывали два этих дела, однако позже правоохранители узнали, что накануне самоубийства 45-летний россиянин приставил к животу своей матери нож, проговаривая, что за ним кто-то гонится. После этого мужчина выбежал из квартиры и скрылся.

В ходе расследования сотрудники СК установили, что после того, как мужчина убежал из дома, он встретил 54-летнего мужчину и зарезал его.

Ранее сообщалось, что житель Брянска зарезал знакомого и бросил его тело на лестничной клетке.

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