Андрей Воробьев навестил приемную семью, которая взяла под опеку 9 детей из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил приемную семью в Люберцах, которая взяла под опеку 9 детей-сирот из Донбасса.

На прошлой неделе в семью из Люберец приехали родные братья и сестры: 15-летний Дмитрий, 14-летний Никита, 12-летняя Снежана, 11-летняя Анна, 10-летняя Каролина, 8-летний Сергей, 6-летний Игорь, 5-летняя Вероника, 3-летняя Людмила. При этом в семье воспитываются двое своих детей, которым по два года.

«Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье проводится большая программа. «У нас 260 семей, которые также, как и вы, готовы принять детей Донбасса на воспитание. Делаем все, чтобы они воспитывались на должном уровне – кто-то карате хочет заниматься, кто-то петь, кто-то танцевать, кто-то стать автомехаником. Обязательно будем сопровождать все эти важные процессы. Очень хочется, чтобы дети реализовали свои мечты», — добавил Воробьев.

Напомним, Татьяна и Дмитрий узнали, что детям из Донбасса, оставшимся без родителей, в Московской области помогают обрести новые семьи. Посоветовались и решили стать приемными родителями. Сейчас на каждого ребенка назначены ежемесячное и ежегодное пособия. Став приемной семьей, родители смогут получать вознаграждение на каждого ребенка, а также материальную помощь на организацию отдыха детей. Также семье предоставили дом, который полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей. В каждой комнате оборудованы спальные места, письменные столы для занятий, места для игр, стеллажи, шкафы для одежды.

Помимо этого, дети смогут посещать кружки и секции. Дима, Никита и Сергей будут заниматься футболом, Снежана, Анна и Каролина – танцами и пением. Для Игоря с сентября начнутся подготовительные занятия к школе, а Вероника и Людмила будут учиться танцевать и рисовать.

Все 9 детей получили медицинские полисы и гражданство Российской Федерации. А Дима и Никита - паспорта.

Сейчас в Московской области подобрано более 260 семей, готовых принять 390 детей из ЛДНР, в том числе 65 – с инвалидностью. Большинство из них прошли подготовку в Школе приемных родителей. Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где бытовые условия позволяют принять еще детей. На данный момент в подмосковных приемных семьях живут 60 детей из ДНР.