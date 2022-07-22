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В Крыму выявили канал потенциальной утечки информации, составляющей гостайну

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму потенциальный канал утечки информации, составляющей государственную тайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в сентябре 2018 года сотрудник расположенного в Феодосии предприятия в рамках выполнения государственного оборонного заказа по строительству малых ракетных кораблей передал секретные материалы своему подчиненному, у которого не было допуска к таким файлам.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).

Подсудимый свою вину признал. Благодаря тому, что интересам государства не бы нанесен урон, а также ввиду смягчающих обстоятельств, Верховный суд республики Крым оштрафовал мужчину на 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму жителя Петербурга, планировавшего совершать диверсии против ВС РФ.

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