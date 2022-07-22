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Москвичей предупредили о возвращении жары

Гидрометцентр: в выходные воздух в Москве прогреется до 31°

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В выходные в Москве ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что жара будет не такой сильной, как в предыдущий раз. Воздух днем прогреется до 26–31°.

«Солнечную и жаркую погоду в выходные обеспечит антициклон, который движется с запада. В начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов, погода приобретет неустойчивый характер, и пройдут локальные кратковременный дожди с грозами», — заявили в Гидрометцентре.

В субботу, 23 июля, температура в Москве составит 27-29°, в области — 25-30°. В воскресенье в городе будет чуть жарче — воздух прогреется до 28-30°, в области — так же 25-30°.

В начале недели, по информации синоптиков, жаркая погода сохранится. 25 и 26 июля возможны кратковременные дожди.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, что в августе жителей Центральной части России ждут солнечные дни и жара.

Специалисты также прогнозировали наступление нетипичной для российских регионов жары в начале августа. Аномальные погодные условия будут наблюдаться во многих регионах России, но в Сибири они будут наиболее заметны. В начале августа в эту часть страны придет резкая жара.

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