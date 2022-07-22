Британка столкнула бойфренда с балкона турецкого отеля во время ссоры

Британка столкнула своего бойфренда с балкона турецкого отеля во время ссоры, пишет Daily Mail. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как рассказал персонал отеля, за несколько часов до инцидента пара сильно выпивала. 31-летняя Мэри Кейли была настолько пьяна, что сотрудникам гостиницы пришлось отвести ее в номер. После этого 21-летний Рис — бойфренд британки, спустился в бар на первом этаже, но ему отказали в обслуживании, так как он был в сильном алкогольном опьянении.

Когда мужчина вернулся в номер, между ним и женщиной возникла ссора, которая закончилась тем, что Рис упал с балкона. Очевидцы сообщили, что незадолго до этого бойфренд и Мэри громко ругались и выяснили отношения. После того, как полицейские осмотрели номер пары, были найдены следы крови на стенах.

По словам Мэри, кровь появилась из-за случайного пореза. Позже она призналась, что действительно поссорилась с Рисом, когда узнала, что он ей изменил, но потом отказалась от своих слов. Кроме того, британка сообщила, что у него были суицидальные мысли.

Впрочем, турецкие следователи считают, что Мэри столкнула своего парня с балкона из-за ревности, и требуют для нее пожизненного заключения.

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