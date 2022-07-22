Омбудсмен ДНР Морозова рассказала, как помогла жене украинского пленного увидеться с ним

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова рассказала, что помогла супруге одного из украинских военнопленных встретиться с мужем, передает РИА «Новости».

Она отметила, что было рассмотрено обращение, которое поступило в ее адрес от гражданки Украины Марины Ашифиной.

«Ее супруг — украинский военнослужащий, который в апреле 2022 года был взят в плен и сегодня содержится на территории ДНР. Получив разъяснения и четко следуя рекомендациям, заявительница беспрепятственно прибыла на территорию республики, где, действуя строго в рамках законодательства ДНР, обратилась в соответствующие государственные органы за информацией о месте содержания своего мужа, а также получила разрешение на краткосрочное свидание с ним», — отметила Морозова.

Кроме того, омбудсмен заявила, что соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении пленных не является «проявлением лояльности». Морозова подчеркнула, что причастные к преступлениям в Донбассе украинские военнопленные понесут наказание, которое им будет назначено судом.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские военкоматы отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью, принуждая отказываться от прохождения медкомиссии.