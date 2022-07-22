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Объевшийся острым перцем Беар Гриллс рассказал, гениталии какого животного самые невкусные

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First We Feast/YouTube

Американский телеведущий Беар Гриллс, известный как ведущий телешоу «Выжить любой ценой» посетил популярное в США шоу Hot Ones, в котором у известных людей берут интервью в то время, как они едят курицу с очень острыми соусами.

Ведущий отвечал на вопросы о своем опыте выживания в экстремальных условиях, где ему было необходимо самостоятельно добывать пищу.

В частности, на вопрос о том, гениталии какого животного ему больше все понравились, Гриллс ответил, что никакие. Он, при этом, добавил, что самые невкусные половые органы, на его взгляд, были у самца сахарского козла. Он сообщил, что попытался проглотить один семенник, но он оказался слишком большим, и он подавился им.

Также телеведущий рассказал, что самое неприятный случай с диареей, который у него был, произошел во время скалолазания.

Ранее телешоу Hot Ones посетила актриса Мила Кунис, рассказавшая о том, какую компьютерную игру она любит больше всего.

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