Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кейт Мосс призналась, что была напугана на съемке топлес... 14:59
Глава региона в Италии попросил парламент отложить ратификацию... 14:57
На Филиппинах предложили приравнять к насилию игнорирование... 14:57
В России состоится премьера иронического детектива «На страже... 14:56
Латвия планирует закупить у США РСЗО HIMARS 14:54
Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки... 14:53
Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей после ухода... 14:53
В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу... 14:52
Лавров заявил, что следующей целью в списке врагов Запада после... 14:51
«Фиорентина» не взяла нападающего Кокорина на второй предсезонный... 14:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 7 августа

close
100%
Телеграм-канал «AV БогомаZ»

Власти Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток, — до 7 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«На территории Брянской области с 14.00 часов 23 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — сказано в заявлении.

Уточняется, что об отмене террористической опасности будет сообщено дополнительно.

Ранее в Брянской области «желтый» уровень террористической опасности был продлен до 23 июля.

19 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Ломаковка. Он добавил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет, на место выехала бригада электриков, которые должны восстановить работу электросетей.

Также Богомаз сообщал, что село Новые Юрковичи, расположенное в Брянской области, было обстреляно с территории Украины.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+