В Сингапуре врачи достали таракана из уха женщины, пишет Mirror. Пациентка пыталась избавиться от насекомого подручными методами, но поняла, что сделала только хуже.

Как рассказала женщина, таракан заполз в ухо, когда она лежала на диване. Сингапурка попыталась вытащить его с помощью пинцета, залив мыльным раствором, но ситуация лишь ухудшилась.

«Я встала и начала громко кричать. Было ужасное ощущение, потому что я чувствовала, как он шевелится у меня в ухе», — рассказала женщина.

Кроме того, пострадавшая случайно расчленила насекомое на две части, когда пыталась извлечь его из уха, что только ухудшило ее положение. Лишь после этого женщина обратилась в больницу.

С помощью специальных инструментов медикам удалось достать таракана из уха пациентки. По словам женщины, процесс оказался довольно болезненным.

«Мне прописали капли для ушей. Теперь у меня новая фобия», — призналась она.

Ранее стало известно, что компания в США заплатит $2000 добровольцу, который запустит у себя дома 100 тараканов.