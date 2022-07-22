Житель Тамбова, который выхватил из коляски младенца и бросился с ним на машину, арестован

Суд арестовал жителя Тамбова, который похитил из коляски младенца и бросился с ним на капот проезжавшей мимо машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

«Сегодня подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 20 июля. К 34-летней женщине с коляской подбежал неизвестный, выхватил ее шестимесячного сына и побежал по проезжей части. Свидетелям удалось догнать злоумышленника и вызвать полицию.

Ребенка доставили в медицинское учреждение. У малыша диагностирован ушиб мягких тканей, вместе с матерью он отпущен на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Для определения психического состояния мужчины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.