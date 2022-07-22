В Красноярске суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя до 24 сентября

Суд в Красноярске продлил на два месяца арест бывшему заместителю главы Росприроднадзора, экс-префекту Северного административного округа Москвы Олегу Митволю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Продлили (Митволю – ред.) меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 сентября», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Митволь был задержан по делу о хищении 900 млн рублей. По данным РБК, его задержали сотрудники ФСБ во Внуково при попытке отправиться в Дубай. Также утверждалось, что похищенные деньги якобы были выделены аффилированной с госслужащим проектной организации на строительство красноярского метро.

В 2018-м из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на актуализацию проекта. Контракт на подготовку необходимой документации для будущего метро получила компания «Красноярск ТИСИЗ», в которой Митволь является председателем совета директоров.

10 июня сообщалось, что бывшего заместителя главы Росприроднадзора, Митволя арестовали по подозрению в мошенничестве до 24 июля.