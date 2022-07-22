На Камчатке спасли медвежонка, который залез на дерево и боялся слезать

Жители Камчатки помогли медвежонку, который залез на дерево во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Завойко в Петропавловске-Камчатском. Напуганное животное забралось во двор жилого дома и спряталось на дереве. Местные жители вызвали спасателей, но, испугавшись, что медвежонок упадет с большой высоты, растянули под деревом одеяло и стряхнули зверя на него.

Медвежонок не пострадал, сейчас его уже отвезли в Елизовский зоопарк, чувствует себя животное хорошо. Однако в ближайшее время на волю его не отпустят: специалисты подозревают, что его мать застрелили охотники, поэтому зверю лучше немного подрасти под присмотром.

Ранее сообщалось, что медведицу Монеточку, которую ранее в Красноярском крае ветеринары спасли от застрявшей во рту банки, вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы.