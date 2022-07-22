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Красноярский суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 9,5 млн рублей

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Свердловский районный суд Красноярска наложил арест на имущество бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации преступного сообщества и убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СК РФ) Юлия Арбузова.

Сообщается, что обеспечительный арест наложили на шесть нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 млн рублей.

Ранее в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что бизнесмену Анатолию Быкову, осужденному на 13 лет лишения свободы за организацию убийства двух человек, предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и убийстве.

По версии следствия, в период с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года бизнесмен единолично руководил преступным сообществом, которое он же и создал. В 1998 году Быков организовал убийство жителя Красноярска и склонил к нему одного из участников ОПС.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств в 1994 году.

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