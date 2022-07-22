Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кейт Мосс призналась, что была напугана на съемке топлес... 14:59
Глава региона в Италии попросил парламент отложить ратификацию... 14:57
На Филиппинах предложили приравнять к насилию игнорирование... 14:57
В России состоится премьера иронического детектива «На страже... 14:56
Латвия планирует закупить у США РСЗО HIMARS 14:54
Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки... 14:53
Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей после ухода... 14:53
В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу... 14:52
Лавров заявил, что следующей целью в списке врагов Запада после... 14:51
«Фиорентина» не взяла нападающего Кокорина на второй предсезонный... 14:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Карелии осужден мужчина, который зарезал бывшую подругу на глазах у ее сына

close
100%
Depositphotos

В Карелии местного жителя признали виновным в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Выяснилось, что преступление было совершено в апреле 2022 года. Нетрезвый подсудимый пришел к бывшей сожительнице выяснять отношения. Пара поссорилась, и злоумышленник, схватив нож, не менее 9 раз ударил жертву в область различных частей тела. Она скончалась.

В это время из школы вернулся 15-летний сын женщины, он незамедлительно вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину, добавив, что не может назвать причину конфликта, поскольку в момент совершения преступления был пьян.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил фигуранта уголовного дела к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мужчина направил пистолет на девушку, не поблагодарившую за открытую ей дверь.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+