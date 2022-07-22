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Москвича, который протащил свою собаку на поводке через двор и задушил ее, задержали

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве задержали местного жителя, который в пьяном виде тащил по асфальту за поводок свою мертвую собаку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел возле дома на Лобненской улице. 44-летний мужчина вышел на прогулку с животным, туго затянул на его шее поводок и начал тащить собаку по двору. Все произошло на глазах у соседей, пес скончался на месте.

Местные жители рассказали, что хозяин после смерти матери много пил. Собаку, по словам соседей, подобрали на улице зимой много лет назад.

«Она старенькая уже собачка была. По памяти, лет 10 как минимум. Он с отцом живет, он не из этих. Эта их домашняя псина, добрая такая», – поделилась соседка.

Отмечается, что у животного была злокачественная опухоль, в результате которой оно могло умереть на прогулке, а выпивший хозяин сразу не понял этого и тащил, как ему казалось, еще живого пса.

Тело собаки отправили на экспертизу. В случае, если животное скончалось по вине хозяина, то в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области съел собаку друга, устав за ней ухаживать.

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