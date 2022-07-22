Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кейт Мосс призналась, что была напугана на съемке топлес... 14:59
Глава региона в Италии попросил парламент отложить ратификацию... 14:57
На Филиппинах предложили приравнять к насилию игнорирование... 14:57
В России состоится премьера иронического детектива «На страже... 14:56
Латвия планирует закупить у США РСЗО HIMARS 14:54
Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки... 14:53
Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей после ухода... 14:53
В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу... 14:52
Лавров заявил, что следующей целью в списке врагов Запада после... 14:51
«Фиорентина» не взяла нападающего Кокорина на второй предсезонный... 14:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС РФ и экстремизм

close
100%
@gordondmytro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда подчеркнули, что 22 июля было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры в отношении Дмитрий Гордона в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ.

Украинский журналист обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти), ч. 2 ст. 282 (организация деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 354 (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), заявили в пресс-службе суда.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывают в ведомстве причину розыска. Из-за нарушения какой статьи Уголовного кодекса РФ разыскивается Гордон, не уточняется.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+