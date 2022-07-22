Ковбой из США испытал на себе симулятор менструальной боли и описал свои ощущения

В США мужчина испытал на себе симулятор менструальной боли. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на ежегодном ковбойском фестивале Stampede Rodeo. Компания Someday привезла на мероприятие свою разработку — симулятор менструальной боли. Для того, чтобы испытать ощущения американцу прикрепили электроды, которые электрическими импульсами заставляют сокращаться мышцы нижней части живота и бедер.

При этом то же испытание проходила девушка. На четвертом уровне боли мужчина дернулся, на пятом — ему стало больно. На седьмом этапе боль от импульсов отдавалась уже в ногах, а на девятом ковбой сильно вспотел. Последний уровень сбил участника с ног.

Свои ощущения испытуемый описал так: «Это так ужасно».

Ранее сообщалось, что из мочевого пузыря 37-летнего девственника извлекли двухметровый шнур.