Жителя Белгорода, который на спор застрелил знакомого, отдадут под суд

В Белгороде завершили расследование уголовного дела об убийстве в отношении 36-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено 4 ноября 2021 года. Четверо знакомых вместе выпивали алкоголь в частном доме. В какой-то момент хозяин показал приятелям хранившееся у него ружье и выстрелил из него, чтобы продемонстрировать его возможности.

Через некоторое время он поспорил с обвиняемым о решимости убить человека. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ружье и выстрелил в голову хозяину дома, тот скончался на месте.

Следствие собрало достаточный объем доказательств, мужчине утвердили обвинительное заключение. В ближайшее время материалы уголовного дела будут рассмотрены судом.

Ранее сообщалось, что в Новошахтинске Ростовской области расстреляли семью с ребенком.