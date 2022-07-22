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Осужденный на 10 лет за коррупцию свердловский экс-чиновник Червяков умер в тюрьме

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РИА «Новости»

В уральской колонии скончался 57-летний экс-начальник отдела министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, который был осужден за коррупцию на 10 лет. О смерти бывшего чиновника в интервью KP.RU сообщил его адвокат Владимир Кривоногов.

Кривоногов признался, что, когда он посещал Червякова в тюрьме, тот находился в плохом состоянии. По словам адвоката, из-за многочисленных болезней бывший чиновник не принимал участия в режимных мероприятиях.

«У него были проблемы с сердцем, сахарный диабет. Он просил о проведении комплексной экспертизы, чтобы выйти на свободу досрочно», — рассказал он.

Адвокат также отметил, что вместо досрочного освобождения Червякова направили в Ивдель, там ему в помощи отказали.

«Ему сказали: «У нас кроме зеленки и градусника ничего нет. Как мы тебя проверять можем?!». Мы подавали жалобу в Ивдельский суд, но ее отклонили. Подали апелляцию в Свердловский областной суд», — пояснил представитель экс-чиновника.

В пресс-службе управления ГУФСИН по Свердловской области слова адвоката опровергли, назвав обвинения «беспочвенными».

«Ему оказывалась необходимая помощь, проводились медицинские комиссии. Только в прошлом году было две, и они пришли к выводу, что он может находится в колонии. Ему выписывали лекарства, а жалобы в адрес руководства колонии он не писал. Если у человека есть заболевание, то это не значит, что он не может отбывать наказание», — сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Левченко.

Ранее стало известно, что в СК РФ не обнаружили признаков состава преступления в смерти ученого Дмитрия Колкера.

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