В Башкирии мужчина расправился с приятелем из-за «непристойного предложения»

В Башкортостане признали виновным 52-летнего жителя Бирского района по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда республики.

Преступление было совершено в апреле 2022 года. Обвиняемый выпивал спиртное со своим знакомым, который в какой-то момент начал смеяться над ним и сделал ему непристойное предложение.

Ситуация разозлила мужчину, он взял нож и трижды ударил потерпевшего в область шеи, тот скончался на месте.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к 7,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жителя Белгорода, который на спор застрелил знакомого, отдадут под суд.