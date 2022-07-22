Клиенты бывшего McDonald's рассказали о впечатлениях от ребрендинга

В июне открывшиеся под названием «Вкусно и точка» рестораны McDonald's упомянули 2,3 млн раза. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор сети парков развлечений «Замания» Павел Ковшаров.

Он добавил, что в мае в поисковых запросах было всего 509 упоминаний. Многие крупные бренды использовали новое название ресторанов сети для продвижения собственных бизнес-решений.

Пользователи активно обсуждали новый логотип ресторанов: согласно данным «Вордстата», вторым по популярности запросом у словосочетания «вкусно и точка логотип» стало окончание фразы фрагментом «на что похож».

По словам Ковшарова, «Замания» провела опрос среди клиентов «Вкусно и точка», участниками стали чуть более 500 человек. Их спрашивали о новом названии и дизайне ресторанов.

«Абсолютное большинство опрошенных (97%) слышали новое название, большая часть из них встречали шутки про сеть в интернете. Но на вопросах, посвященных выбору цветов, используемых в логотипе, результаты не так однозначны. Лишь 43% вспомнило про зеленый, желтый и оранжевый, еще 19% выбирали вариант с заменой оранжевого на красный», — отметил Ковшаров.

Таким образом, опрос показал, что цветовые решения новой сети не запомнились, а нейминг вызвал вопросы и обсуждение. При этом рекламная кампания достигла своей цели, поскольку рестораны активно обсуждаются в сети. У российского бренда получилось обособиться от McDonald's за счет своей неоднозначности и вызвать новые образы и ассоциации, не меняясь изнутри, заключил гендиректор «Замании».

Ранее сообщалось, что проблему с картофелем в сети «Вкусно — и точка» планируют решить к концу августа.