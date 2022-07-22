Директор тульского КБП Коноплев умер во время сеанса ксенотерапии в Москве

Заместитель генерального директора «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» Дмитрий Коноплев скончался, сообщает «АиФ».

По данным Mash, Коноплев умер во время сеанса ксенотерапии в Москве.

«Дмитрий Коноплев скончался во время процедуры с кислородной маской — он дышал ксеноном, чтобы вылечить головную боль и тревожное расстройство. Медики до сих пор не могут установить причину смерти», — написал Mash в Telegram-канале.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Коноплева.

«Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли», — сказал Дюмин.

Дмитрий Коноплев с апреля 2008 года занимал пост замглавы Федерального Агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. В июле 2012 года был назначен руководителем ОАО «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова».

Ранее сообщалось, что в уральской колонии скончался 57-летний экс-начальник отдела министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, осужденный на 10 лет за коррупцию.