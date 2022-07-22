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Администрация Херсонской области сообщила о блокировке Google, YouTube и Viber

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Regis Duvignau/Reuters

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе заблокирована поисковая система Google, а также видео-сервис Youtube и мессенджер Viber. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber», — сказал Стремоусов.

По его словам, причиной блокировки стало использование этих социальных сетей как «элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов».

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти республики приняли решение заблокировать Google. По его словам, Google пропагандирует терроризм и насилие в отношении граждан России и Донбасса, а также навязывает ложь и дезинформацию.

Он также добавил, что блокировка может быть снята, если Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».

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