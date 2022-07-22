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Россиянин до смерти избил мужчину, который напал на женщину и отобрал у нее деньги

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Depositphotos

В Омске возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть 38-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено 19 июля 2022 года. Подозреваемого в совершении преступления задержали, им оказался 36-летний местный житель. Следствие полагает, что он узнал от своей родственницы о нападении потерпевшего: тот избил женщину и отобрал у нее 200 рублей.

Подозреваемый решил отомстить обидчику: он нашел мужчину и жестоко избил его. Впоследствии житель Омска скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время организованы следственные действия, обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи требуют у суда ареста подозреваемого.

Ранее сообщалось, что женщина избила собутыльницу стаканом в Саратовской области.

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